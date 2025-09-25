19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Attualità

Motus a Fabriano: anteprima di Frankenstein_diptych

Da StraNotizie
Motus a Fabriano: anteprima di Frankenstein_diptych

Fabriano (Ancona) ospita la compagnia Motus, un gruppo di fama internazionale che sta svolgendo una residenza di creazione al Teatro Gentile. Domani sera, alle 21, si terrà l’anteprima di “Frankenstein_diptych (love story + history of hate)”, un progetto ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande.

La compagnia presenta per la prima volta insieme i due capitoli del progetto ispirato alla figura di Frankenstein. Il primo capitolo, “love story”, esplora la solitudine di Mary Shelley e delle sue creature, mettendo in discussione il confine tra umano e non-umano. “History of hate”, invece, affronta il fallimento dei rapporti amorosi, dove l’amore si trasforma in odio e la benevolenza in violenza, portando le creature isolate a diventare mostri. Come nel romanzo di Shelley, il mostro nasce dalla solitudine e dal rifiuto, in un doloroso tentativo di trovare un posto nel mondo.

Motus è stata fondata a Rimini da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò nel 1991 e, sin dall’inizio, ha prodotto spettacoli di grande impatto, affrontando le contraddizioni del presente. La compagnia, che combina teatro, performance e installazioni, è attiva a livello mondiale e ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui premi UBU.

“Frankenstein_diptych (love story + history of hate)” debutterà in prima assoluta al Romaeuropa Festival e proseguirà in tour in diverse città italiane e in Belgio. I biglietti, al prezzo di 10 euro, sono disponibili tramite il circuito Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Teatro Gentile.

Articolo precedente
Italia indietro nella mobilità elettrica rispetto all’Europa
Articolo successivo
Camila Raznovich: Lovelive, il Teatro dei Tabù sul Sesso
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.