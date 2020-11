“La nuova flotta di Citaro Hybrid che arriverà a partire da maggio testimonia la nostra volontà già affermata da tempo, di mantenere l’età media della flotta a livelli europei, ovvero a 7-8 anni, con un ricambio medio del 10% annuo, come da nostri obiettivi. Dal punto di vista finanziario, questa flotta prevede una collaborazione di lungo termine con Mercedes, visto che abbiamo comprato anche la manutenzione per 10 anni che ci permetterà di controllare l’efficienza della flotta ma anche l’impatto sul conto economico, in modo estremamente prevedibile”. Lo sottolinea all’Adnkronos l’Amministratore Unico di Atac Giovanni Mottura, a margine della presentazione del prototipo del primo bus ibrido della flotta, aggiungendo che “c’è anche l’intenzione di collaborare con Mercedes per la formazione del nostro personale che in prospettiva futura potrà integrare i servizi di manutenzione, internalizzando parte del processo”. Si tratta, osserva, “di un buon utilizzo delle risorse interne che vanno formate: è un programma di formazione che non è mai riuscito a decollare ma ora abbiamo avviato un percorso con Mercedes” che potrà dare frutti interessanti.

Fonte