MOTTA presenta ‘SUONA! VOL. 1’: Un Viaggio Musicale tra Live e Studio

“SUONA! VOL. 1” è il nuovo album di Motta, in uscita l’11 ottobre, e preannuncia concerti unici a novembre, accompagnato da Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi e Roberta Sammarelli. Questo progetto musicale, caratterizzato da un approccio psichedelico e punk, unisce il live e lo studio di registrazione in modo innovativo, reinventando il concetto di musica dal vivo all’interno di un contesto di registrazione.

L’esperimento artistico di Motta, realizzato in collaborazione con Petulicchio e Condemi, mira a ricreare l’atmosfera di un concerto in un album, offrendo così un’esperienza sonora autentica. In questi concerti, il cantautore e i suoi musicisti eseguiranno brani che acquisiranno una nuova forma, simile a quella che potrebbero avere in uno studio di registrazione.

Per questa iniziativa, Motta ha convocato alcuni dei più talentuosi musicisti della scena musicale alternativa, come Roberta Sammarelli, Kazu Makino e Teho Teardo, creando una combinazione di suoni distorti e generi che si mescolano per dare vita a un disco che esplora la potenza e i sentimenti complessi evocati dalla musica. L’intento è quello di rielaborare alcuni dei brani dei suoi lavori precedenti, sia da solista che con i Criminal Jokers, modificando arrangiamenti e armonie, per dar vita a una musica che scaturisce dal puro piacere di suonare.

Tra le tracce dell’album ci sarà un inedito, diventato il manifesto del progetto, e la tracklist include titoli come “Suona Roma Stasera” e “Ed È Quasi Come Essere Felice”, il tutto nell’ambito della nuova etichetta discografica SONA MUSIC RECORDS, fondata da Motta. Quest’ultima si propone di gestire progetti speciali paralleli alla carriera dell’artista, confermando la sua intenzione di autogestirsi e di decidere liberamente sulle uscite discografiche.

Il tour di supporto si terrà il 7 e 8 novembre a Roma, presso l’Hacienda, e il 27 e 28 novembre a Milano, presso la BASE. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto. Per aggiornamenti e informazioni, è possibile seguire Motta sui social.