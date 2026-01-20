Motta Baluffi: attracco fluviale sul Po

L’attracco dell’ex cava di Cascina Ronchetto, situato nel comune di Motta Baluffi, è un luogo suggestivo e unico nella sua tipologia, essendo l’unico attracco in acque ferme di tutta l’asta del Po. Questa area, che comprende anche l’ex acquario del Po, oggi chiuso, è stata recentemente inserita nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) e potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per il turismo lento e intermodale.

Il comune di Motta Baluffi vorrebbe valorizzare questo attracco, che già dispone di tutto il necessario per diventare un punto di snodo per il turismo intermodale, grazie anche alla presenza della ciclabile VenTo e di due strutture ricettive. Tuttavia, l’amministrazione comunale non dispone dei fondi necessari per effettuare le opere di sistemazione e ristrutturazione necessarie, come ad esempio il ripristino dei bagni e la sistemazione dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il consigliere regionale Matteo Piloni ha recentemente visitato l’area e ha incontrato il sindaco Antonietta Premoli, con la quale ha effettuato un sopralluogo all’ex cava di Cascina Ronchetto. Piloni ha espresso la sua intenzione di contribuire a valorizzare l’area e di potenziare il turismo fluviale, anche in relazione all’importante infrastruttura ciclabile VenTo. Ha inoltre annunciato che provvederà a interloquire con l’assessorato regionale competente per cercare di reperire i fondi necessari per le opere di riqualificazione.