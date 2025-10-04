Motorola sorprende e rilascia Android 16 in anticipo in India

Motorola ha recentemente sorpreso il settore tech lanciando Android 16 sui suoi dispositivi, battendo marchi come Xiaomi, Vivo e Oppo. Questo aggiornamento è iniziato con i modelli Edge 60 Pro ed Edge 60 Fusion e si sta ora diffondendo su ulteriori smartphone.

In particolare, l’Edge 60 Fusion e il Moto G (2025) sono stati tra i più recenti a ricevere l’aggiornamento. La distribuzione per l’Edge 60 Fusion è partita in India, con un file di circa 1,5 GB, identificato dal nome in codice W1VC36H.14-10-1. Si prevede che questo aggiornamento arrivi presto anche in altre regioni.

Per quanto riguarda il Moto G (2025), l’aggiornamento è attualmente disponibile solo per i dispositivi brandizzati T-Mobile. Qui, il firmware è denominato W1VK36H.9-12 e ha una dimensione di 1,44 GB. Motorola ha dichiarato che la distribuzione sarà ampliata progressivamente ad altri mercati e operatori.

Il nuovo sistema operativo porta con sé un design migliorato e una maggiore protezione contro le app dannose. Inoltre, offre una maggiore trasparenza sulle attività in background e migliora la compatibilità con i dispositivi audio LE. Sono state introdotte nuove modalità personalizzate nelle impostazioni, permettendo la creazione di profili specifici per diverse situazioni. Le modalità Non disturbare, Riposo e Guida sono ora raggruppate sotto la voce “Modalità” nell’app Impostazioni.