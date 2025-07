Motorola Razr 60 Ultra: 16/512GB, 5G, Display 7″ pOLED

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 1.299,00€ – 927,16€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Motorola Razr 60 Ultra: Il Futuro a Portata di Mano

Scopri il Motorola Razr 60 Ultra, lo smartphone pieghevole che unisce stile e tecnologia in un design raffinato e duraturo. Grazie a materiali premium, questo dispositivo non solo è un piacere da vedere, ma anche da toccare.

Immagina di catturare ogni momento con una fotocamera doppia da 50MP, dotata di stabilizzazione avanzata per foto impeccabili in ogni condizione. Congegni come Moto AI ti accompagneranno in ogni scatto, garantendo risultati sorprendenti in un batter d’occhio.

Ma non è tutto! Con il suo display esterno da 4.0” a 165Hz, puoi accedere a tutte le funzioni senza dover aprire il dispositivo. E per un’esperienza immersiva senza precedenti, il display interno da 7” Super HD con Dolby Vision e HDR10+ ti trasporterà nel cuore dell’azione.

Vantaggi Pratici:

Ricarica Veloce: La batteria da 4700mAh supporta una ricarica ultraveloce TurboPower da 68W, così non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza energia. Ricarica il tuo smartphone in pochi minuti e torna subito al mondo digitale. Ampio Spazio di Archiviazione: Con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, avrai tutto lo spazio necessario per conservare foto, video e app senza alcuna preoccupazione. Non dovrai più cancellare nulla per fare spazio.

Il Motorola Razr 60 Ultra è più di un semplice smartphone; è un compagno tecnologico progettato per chi non si accontenta. Preparati a vivere un’esperienza senza pari!