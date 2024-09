Motorola presenta i nuovi Edge 50 Neo, Edge 50, moto g55 e G35

Motorola ha presentato quattro nuovi smartphone nell’ultima fase dell’estate, suddivisi tra la serie Edge e la linea Moto G: Edge 50, Edge 50 Neo, Moto G55 5G e Moto G35 5G.

Motorola Edge 50 Neo si caratterizza per un design compatto e resistente, con certificazione IP68 contro polvere e acqua. È disponibile in quattro colori curati da Pantone e presenta un display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione Super HD e supporto HDR10+. Sotto il cofano, monta un chipset MediaTek 7300, con possibilità di dotazione fino a 12 GB di RAM e batteria da 68 W. La fotocamera vanta un sensore LYTIA™ di Sony, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3X, un obiettivo ultragrandangolare da 13 MP e funzione Macro Vision.

Motorola Edge 50, pur condividendo alcune caratteristiche con il Neo, si presenta come un modello più potente, dotato della certificazione MIL-810H. Con un display pOLED da 6,7 pollici e risoluzione Super HD+, offre prestazioni elevate grazie al processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria da 5.000 mAh supporta ricarica TurboPower da 68 W e wireless da 15 W.

Moto G55 5G e Moto G35 5G sono pensati per un’esperienza di intrattenimento di qualità. Entrambi i modelli sono dotati di schermi LCD FHD+ e offrono frequenze di aggiornamento di 120 Hz per video e giochi fluidi. Il G55 ha uno schermo da 6,49 pollici, mentre il G35 arriva a 6,72 pollici. La gamma presenta anche altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. Entrambi i dispositivi montano una batteria da 5.000 mAh, con ricariche rispettivamente da 30 W e 18 W, e fotocamere principali da 50 MP, affiancate da obiettivi ultragrandangolari e frontali.

Tutti i nuovi modelli supportano la connettività 5G. Il G55 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7025, mentre entrambi i modelli Moto G offrono ampia memoria e RAM Boost per migliorare il multitasking.

I prezzi partono da 429 euro per il Edge 50 Neo e 599 euro per il Edge 50, mentre il Moto G55 5G sarà disponibile a partire da 279 euro e il Moto G35 5G a 199,99 euro. Disponibilità prevista per la seconda metà di settembre per i modelli Moto G.