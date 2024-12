Motorola Moto G85 5G: Potenza e Innovazione con Display FHD+ e Doppia Fotocamera

Price: 349,00€ - 212,50€

(as of Dec 07, 2024 16:41:12 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Semplicemente sicuro

Accesso rapido e sicuro allo smartphone con Fingerprint on Display. Moto Secure offre controlli completi sulla privacy, gestione della sicurezza di rete, autorizzazioni per le app e una cartella sicura per i dati sensibili.

Performance di livello superiore

Velocità potenziata di Snapdragon 6s Gen3 per ottenere prestazioni elevate. Archivia fino a 256 GB(3) (4) e lavora in multitasking con facilità grazie alla RAM da 12 GB. E quando ti serve più velocità, RAM Boost è pronto.(5)

Incredibile durata della batteria

La potentissima batteria da 5000 mAh ti permette di giocare e lavorare fino a 34 ore.(6) Poi ricarica in pochi minuti con la ricarica rapida.(7)

Pile ‏ : ‎ 1 AAA pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 16,19 x 0,76 x 7,31 cm; 170 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 giugno 2024

Produttore ‏ : ‎ Motorola

ASIN ‏ : ‎ B0D4R89TZV

Numero modello articolo ‏ : ‎ PB2A0003SE

L’innovazione è nei dettagli. Display elegante ultra sottile e leggero e finitura raffinata disponibile anche in materiale premium vegano.

Esperienza immersiva. Display curvo pOLED da 6.67″ FHD+ con qualità cinematografica e audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos.

Scatta foto più nitide anche con poca luce e gira video più fluidi grazie all’avanzato comparto fotografico da 50+8MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Prestazioni 5G all’avanguardia – Sfrutta al massimo la velocità del 5G con il potente processore Snapdragon 6s Gen 3.

Ricarica rapida da 33W + batteria da 5000 mAh. Ottieni ore di autonomia in pochi minuti di ricarica per lavorare e giocare in libertà, contando su una batteria di incredibile durata.