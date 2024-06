Motorola moto g73 5G (Doppia fotocamera 50MP, Display 6.5″ FHD+, MediaTek Dimensity 930, batteria 5000 mAh, 8/256 GB espandibile, Dual SIM, Android 13, Cover Inclusa), Midnight Blue

179,90€ - 149,99€

Moto g73. Grazie allo schermo Full HD+ da 6,5″, straordinariamente nitido, la qualità delle immagini di film, serie, giochi e videochiamate è cristallina. In più con la memoria interna da 256GB c’è spazio in abbondanza per foto, film, musica e app! E se non basta, è espandibile fino a 512GB con una scheda microSD.

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 50 x 50 x 28 cm; 181 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 aprile 2023

Produttore ‏ : ‎ MOTOROLA

ASIN ‏ : ‎ B0BSLJNW5G

Numero modello articolo ‏ : ‎ PAUX0027SE

Schermo Full HD+ da 6,5″ straordinariamente nitido. Offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate.

Memoria interna da 256GB. Hai spazio in abbondanza per foto, film, musica e app! E se non ti basta, aggiungi fino a 512GB con una scheda microSD.

Sistema avanzato di fotocamere da 50 MP con tecnologia Ultra Pixel. Scatta foto incredibilmente dettagliate di notte come di giorno e grazie alle tre fotocamere in una, è possibile scattare foto ultragrandangolari eccezionali, ritratti dall’aspetto professionale e primi piani incredibilmente dettagliati.

Design curato nei minimi particolari. Idrorepellente e realizzato in materiali di alta qualità per un look raffinato ed elegante.

Durata della batteria eccezionale. Fai rapidamente il pieno per un’intera giornata di autonomia con la ricarica TurboPower da 30W e la batteria da 5000 mAh.