Motorola Moto G54 5G (display FHD+ da 6,5, doppia fotocamera da 50 MP, 8/256 GB, 5000 mAh, Android 13), blu indaco (pelle vegana), con custodia protettiva + supporto per

Intrattenimento significa tutto per te? Allora amerete la moto g54 5G. Dai vita ai tuoi film, giochi e musica sullo splendido display FHD+ da 6,5″ a 120 Hz. Grazie agli altoparlanti stereo con Dolby Atmos e Moto Sound potrai ascoltare il tuo suono da tutte le direzioni. (1) Scatta foto nitide e video perfetti con il sistema OIS da 50 MP. (2) Scatena l’intrattenimento in 5G con il potente processore octa-core. (3) E goditi maratone seriali grazie alla lunga durata della batteria e alla ricarica rapida. L’ampio spazio di archiviazione interno ti consente di riporre tutto ciò che ti piace. E con il suo design impermeabile ed elegante, il tuo smartphone non solo è protetto, ma anche un aspetto geniale. (4) Amore al primo tocco – la moto g54 5G. Note legali: (1) La produzione avviene sotto licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo a doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. (2) Il sensore da 50 MP collega quattro pixel in uno per fornire una risoluzione fotografica di 12,5 MP. (3) Per utilizzare il 5G è necessario un contratto di telefonia mobile 5G. Ciò richiede una copertura di rete 5G, disponibile solo in determinate aree. Il dispositivo non è compatibile con tutte le reti 5G. Chiedi al tuo fornitore di rete. (4) Il design idrorepellente protegge il dispositivo dal contatto moderato con l’acqua, come per esempio in caso di fuoriuscite accidentali, schizzi d’acqua o pioggia leggera. Il dispositivo non deve essere immerso in acqua o altri liquidi o essere esposto alla pressione dell’acqua poiché non è impermeabile. Le proprietà idrorepellenti possono diminuire con il tempo.

Affascinante display Full HD+ e dOLBY ATMOS. Goditi film, giochi e musica sul display FHD+ fluido da 6,5 a 120 Hz con audio stereo multidimensionale.

50 MP CAMERASIMO CON OIS. Il sistema ottico di stabilizzazione dell’immagine ti permette di scattare foto e video perfetti anche in ambienti poco illuminati.

Performance 5G super veloce. (3) Libera l’intrattenimento con la velocità 5G grazie al potente processore Octa Core MediaTek Dimensity 7020 con frequenze fino a 2,2 GHz.

BATTERIA ULTRAFORTE E RICARICA RAPIDA. La potente batteria da 5.000 mAh ti consente di lavorare e giocare senza interruzioni, e poi ricaricarlo in un attimo.

Esclusivo su Amazon: al momento dell’acquisto è incluso un adattatore per auto