Motorola moto g52 (Display OLED 90Hz, Tripla fotocamera 50 MP, batteria 5000 mAh, 6/128GB espandibile, Dual SIM, Android 12, Cover inclusa), Charcoal Grey

155,00€

(as of Jul 01, 2024 03:50:38 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Display OLED 6.5″ FHD+ a 90 Hz ultra fluido – Goditi film e giochi sul display OLED Full HD+ con lo stereo speaker Dolby Atmos. Puoi visualizzare i tuoi contenuti con colori realistici con una frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz.

Tripla camera da 50 MP – Grazie alla tripla fotocamera da 50MP puoi catturare i tuoi momenti preferiti scattando foto magnifiche anche in condizioni di scarsa luminosità, primi piani dettagliati, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari.

Batteria 5000 mAH – Con la capiente batteria da 5000 mAh puoi usare il telefono fino a due giorni senza doverti preoccupare di ricaricarlo. Ricarica rapida garantita grazie al caricatore Turbo Power da 33W.

Processore Qualcomm Snapdragon 680 – Ottieni la velocità di cui hai bisogno con il processore Qualcomm Snapdragon 680 che risponde velocemente a ogni tocco. Gioca, riproduci video in streaming e chatta con gli amici senza interruzioni.

Memoria 6/128 GB espandibile – Spazio in abbondanza e accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti con la RAM 6 GB e con memoria interna da 128 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB.