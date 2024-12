Motorola lancia moto g15, moto g05 e moto e15: smartphone accessibili sotto i 200 euro

Motorola espande la sua offerta di smartphone entry level con i nuovi moto g15, moto g05 e moto e15, progettati per diverse esigenze e con un prezzo inferiore ai 200 euro. Questi dispositivi promettono prestazioni affidabili, funzionalità fotografiche avanzate e batterie durature.

Il moto g15 presenta un display Full HD+ da 6,7 pollici, ideale per chi ama film e serie TV grazie a immagini nitide. La qualità sonora è amplificata dagli altoparlanti stereo con Dolby Atmos e tecnologia Bass Boost. La fotocamera principale da 50 Mpixel con tecnologia Quad Pixel garantisce scatti di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare offre ulteriori possibilità creative. La batteria da 5.200 mAh consente un utilizzo prolungato, supportata dalla ricarica rapida TurboPower.

Il moto g05 si distingue per il display luminoso a 90Hz e il sistema fotografico da 50 Mpixel. Caratteristiche come la modalità Night Vision e Ritratto permettono di ottenere immagini nitide. Grazie a un processore efficiente e alla RAM potenziata, il dispositivo offre prestazioni fluide e un multitasking senza rallentamenti. Anche in questo modello, la batteria è progettata per garantire una lunga autonomia.

Il moto e15 si concentra sull’offrire funzionalità e qualità a un prezzo accessibile. Il display a 90Hz con elevata luminosità garantisce una visione chiara anche in ambienti luminosi. La fotocamera da 32 Mpixel con intelligenza artificiale è pensata per i social media e la batteria offre un utilizzo continuativo senza preoccupazioni.

Sul fronte software, il moto g15 e il moto g05 montano Android 15, che migliora privacy, sicurezza e personalizzazione, integrando anche ThinkShield for Mobile e Moto Secure per una protezione avanzata dei dati. Il moto e15 utilizza Android 14 (Go Edition), ottimizzando le prestazioni e garantendo maggiore flessibilità.

I nuovi modelli saranno disponibili in Italia da gennaio 2025, con prezzi che variano in base alla configurazione: moto g15 da 159,90 a 199,90 euro, moto g05 da 139,90 a 169,90 euro, e moto e15 a 119,90 euro.