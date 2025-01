Motorola G54 5G: Display 6.5″ FHD+ 120Hz, Fotocamera 50+2MP, Batteria 5000 mAh, 12/256GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13 – Blu Glacier

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 1.619,00 € - 158,00€

(as of Jan 25, 2025 17:30:29 UTC – Details)





Con un look lussuoso e una sensazione piacevole al tatto, moto g54 5G è progettato per distinguersi. Film, giochi e musica prendono vita su un coinvolgente display da 6,5″ FHD+ 120Hz. Ascolta il suono da ogni direzione con gli altoparlanti stereo e Dolby Atmos®. Cattura foto incredibilmente chiare e video più fluidi con un sistema di fotocamere da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). moto g54 5G è un dispositivo di cui ti innamorerai al primo tocco.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 16,16 x 7,38 x 0,8 cm; 182 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 gennaio 2024

Produttore ‏ : ‎ Motorola

ASIN ‏ : ‎ B0CRF5SD4S

Numero modello articolo ‏ : ‎ XT2343-2

Film, giochi e musica prendono vita su un display fluido da 6,5″ FHD+ a 120 Hz, supportato da un audio stereo multidimensionale.

Cattura foto incredibilmente nitide in condizioni di scarsa illuminazione e video più fluidi con un sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine.

Scatta foto pronte per i social grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini.

Lavorate e giocate senza sosta con una batteria da 5000 mAh di lunga durata, per poi ricaricarla rapidamente.