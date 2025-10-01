23.4 C
Motorola entra nella sfida degli smartphone ultrasottili in Cina

La competizione per la creazione di smartphone ultrasottili è in pieno svolgimento. Dopo il debutto del Galaxy S25 Edge di Samsung e dell’iPhone Air di Apple, anche Motorola si prepara a unirsi a questa corsa.

Motorola China ha recentemente condiviso un teaser del Moto X70 Air, un dispositivo che potrebbe avere uno spessore inferiore ai 6 mm, simile all’iPhone Air (5,6 mm) e al Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Le immagini, diffuse da YTechB, mostrano lo smartphone in due varianti di colore: Gadget Gray e Lily Pad. Inoltre, è previsto che, al di fuori della Cina, venga commercializzato come Motorola Edge 70. Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e pixel da 1,0 µm, un sensore ultra-grandangolare con angolo di visione di 120° e una terza fotocamera posteriore delle cui specifiche non si hanno al momento informazioni.

Il teaser definisce il Moto X70 Air come “impossibile da piegare e incredibilmente resistente”, suggerendo che Motorola punti a realizzare un telefonino tanto sottile quanto robusto, in linea con le offerte di Apple e Samsung.

Resta da vedere quale sarà la reazione del mercato a questo nuovo smartphone, specialmente considerando le voci che circolano riguardo al Galaxy S25 Edge, il quale non avrebbe ottenuto il successo sperato.

