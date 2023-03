Motorola, Carlo Barlocco promosso a capo del B2B

Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola, è stato promosso a Head of EMEA B2B. Dal primo gennaio 2023 ha infatti assunto anche la responsabilità dell’espansione di Motorola in ambito professionale in Europa. L’azienda, in una nota stampa, ha fatto sapere che nel nuovo ruolo Barlocco avrà il compito di guidare la crescita di Motorola in Europa, con un focus particolare sul segmento B2B, un’area strategica per il brand. All’interno della nuova struttura B2B, gli account Manager B2B locali di Motorola in EMEA riporteranno, oltre ai rispettivi Country Manager, anche a Barlocco. Riporteranno inoltre direttamente a lui Richard Wills, che assumerà la posizione appena creata di Senior Sales Manager, B2B, Motorola EMEA, interagendo con i mercati e assicurando l’implementazione della strategia B2B, e Alejandro Sanchez, Business Development Manager, ThinkShield. Prima di entrare in Motorola, Barlocco è stato 18 anni in Samsung Electronics Italia, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in ambito commerciale, trade e marketing fino a diventare Presidente, carica che ha ricoperto per 4 anni, sviluppando e consolidando i mercati Consumer, Large Enterprise, Telco, IT e Public Administration. È laureato in Diritto Commerciale all’Università Statale di Milano.

“Sono entusiasta di questo nuovo incarico, e sono certo che potremo vincere anche questa nuova importante sfida, anche perché ora ci siamo dotati di una struttura adeguata, con persone che lavorano nel mondo enterprise”, ha dichiarato Barlocco. “Siamo in una posizione privilegiata per fare questa evoluzione, poiché Motorola mutua l’affidabilità, la credibilità e la solidità dall’essere parte di un gruppo come Lenovo, che ha nel B2B la sua forza. Siamo tra i pochissimi player sul mercato a poter proporre alle aziende un ecosistema di dispositivi, che vanno dai PC, ai tablet, fino agli smartphone, in grado di dialogare tra loro, assicurando la massima protezione grazie a soluzioni come ThinkShield, il portfolio sicurezza più completo sul mercato, già sperimentato su PC e ora fruibile sugli smartphone. Un primo esempio è il nuovo Thinkphone, il nostro primo smartphone B2B che si parla con il nostro PC ThinkPad, poiché ha le stesse soluzioni software, di sicurezza e gestione”.