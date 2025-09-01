Motorheads, addio alla serie di corse made in Pennsylvania

Prime Video ha deciso di non rinnovare Motorheads, la serie creata da John A. Norris che racconta le avventure di un gruppo di ragazzi della Pennsylvania appassionati di auto e corse. La notizia è stata confermata dal produttore esecutivo Jason Seagraves a Deadline. Tuttavia, c’è la possibilità che una seconda stagione possa essere prodotta altrove, se la serie troverà un’altra piattaforma o emittente.

Seagraves ha dichiarato di sentirsi orgoglioso del lavoro svolto dal team e ha espresso la sua delusione per la mancata continuazione con Prime Video. Nonostante un avvio poco promettente in termini di visibilità, ha sottolineato l’entusiasmo dei fan, che hanno richiesto insistentemente il rinnovo sui social media. I produttori stanno attualmente esplorando opportunità di collaborazione con altre emittenti.

Motorheads, pur avendo ricevuto critiche negative per incoerenze nella trama, è rimasta tra i contenuti più visti su Prime Video e ha ottenuto una buona accoglienza dalla critica e dal pubblico. Un mese fa, Vernon Sanders di Amazon MGM aveva evidenziato che la serie presentava alti tassi di visione completa, segno dell’interesse del pubblico. Tuttavia, non è mai riuscita a entrare nella top 10 della classifica Nielsen sui prodotti in streaming più visti, a sottolineare un interesse scadente da parte di una parte del pubblico.

Il mix di storie romantiche e sentimentali non ha catturato l’attenzione del pubblico femminile, che ha invece apprezzato altri titoli per il “young adult”. Così, la serie, ambientata tra officine e corse clandestine, ha ottenuto un inatteso “semaforo rosso” da Prime Video.