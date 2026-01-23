Motorbike Expo: la spa austriaca fa il pienone

Al Motorbike Expo si sente un forte grido: “Viva la fi…era!”. Questo grido proviene dal padiglione 2, dove c’è uno stand che sta riscuotendo molto interesse tra i visitatori. Non si tratta di una moto particolare o customizzata, ma di uno stand unico che vende gadget e accappatoi firmati. Lo stand appartiene a Wellcum, una spa situata vicino al confine tra Austria e Italia, in territorio straniero.

Si tratta di un luogo di relax dove le persone vanno e vengono volentieri, in particolare per stemperare le tensioni accumulate. I motociclisti sembrano essere una delle categorie che più necessitano di questo tipo di relax. Dopo un lungo viaggio sui valichi alpini, una rilassatina in una spa ben frequentata potrebbe essere proprio ciò che serve.

Il gadget più ambito dello stand della spa austriaca è stato il calendario che ritrae le dipendenti, che lavorano in un ambiente molto caldo a giudicare dall’abbigliamento succinto. Speriamo che l’Inail austriaca non faccia un’ispezione, altrimenti potrebbero esserci problemi. Una copia di questo souvenir è anche entrata in possesso della redazione di Dueruote, ma al momento non si sa chi lo conservi.