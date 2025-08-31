Motor City: dramma d’amore e azione a Detroit

Motor City è un dramma d’amore che si distingue per l’assenza di una sceneggiatura vera e propria. Il regista ha scelto di realizzare il film puntando su una narrazione essenziale, dove rarissime battute offrono un contesto. La trama ruota attorno a due uomini innamorati della stessa donna, che si sfidano senza esclusione di colpi. La situazione si complica quando un narcotrafficante fa arrestare l’antagonista per riconquistare la ragazza, dando inizio a una guerra che alterna scene d’azione a tocchi di splatter ironico, il tutto sottolineato da una colonna sonora anni Settanta.

La storia è ambientata a Detroit e si sviluppa tra situazioni di corruzione, raggiri e passione. La regia ha realizzato sequenze volutamente esagerate, progettate per divertire il pubblico. L’assenza di una sceneggiatura tradizionale conferisce al film una leggerezza e un dinamismo che lo rendono un intrattenimento piacevole e disimpegnato.

Nel cast, spiccano Shailene Woodley, attesa nel ruolo della cantante Janis Joplin, e Alan Ritchson, noto per la sua interpretazione nella serie TV Reacher.