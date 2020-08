Il Presidente della Federazione Mondiale Motonautica (Uim) Raffaele Chiulli e il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina Salvatore Cuzzocrea hanno firmato uno storico accordo di collaborazione. Lo a sapere l’Uim con una nota. L’Uim, che già aveva accreditato i laboratori di Progettazione Nautica ed Industriale del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina come “Uim certified Test Laboratory”, svilupperà assieme all’Università di Messina sinergie su ambiti di comune interesse tra i quali seminari divulgativi, conferenze tecniche e scientifiche, programmi congiunti di insegnamento, attività e progetti di ricerca, pubblicazioni e trasferimento tecnologico, programmi ed attività per ricercatori e dottorandi di ricerca e per studenti e laureati attraverso tesi di laurea, stage e tirocini.

Fonte