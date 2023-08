Motomondiale 2023, Gp Austria oggi: orari e tv prove libere MotoGp, Moto2 e Moto3

Parte il weekend del Gp d’Austria 2023, undicesima tappa del Motomondiale. Oggi 18 agosto si comincia con le prime sessioni di prove libere di Moto3, Moto2 e MotoGp. Riflettori puntati sulla classe regina e in particolare su Pecco Bagnaia, leader iridato e campione del mondo in carica.

“È sempre bello essere qui al Red Bull Ring, un circuito sul quale la Ducati va sempre bene. L’anno scorso siamo partiti con qualche problema di grip, ma siamo cresciuti alla grande. Siamo pronti per fare bene, ma non sarà semplice. Per fare un esempio, Ktm quest’anno è migliorata molto in accelerazione, mentre Aprilia ha dimostrato di essere in forma con la vittoria di Silverstone, per cui ci saranno tanti rivali in questo weekend”, dice il pilota della Ducati.

“Conosciamo il potenziale della nostra moto ed è sempre importante conquistare più punti possibili in ogni occasione -prosegue il 26enne piemontese-. Sappiamo che abbiamo un vantaggio a livello tecnico su questa pista, forse minore rispetto agli altri anni ma possiamo pensare davvero alla vittoria”, aggiunge.

La gara della Stiria rappresenterà la seconda dopo il cambio di regolamento della pressione degli pneumatici: “A Silverstone abbiamo vissuto la prima gara con questa novità e credo che un po’ tutti si siano presi un po’ di margine. Ad ogni modo era stato difficile anche con il freddo. In questo fine settimana saremo più o meno sempre attorno ai 30°, per cui non sarà semplice per il team. Cercherò di andare al massimo, entro i limiti del regolamento”.

Il weekend sarà trasmesso integralmente da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGp (208). Sarà possibile seguire ogni sessione fino alla gara anche in streaming sull’app SkyGo e sulla piattaforma Now. In chiaro, TV8 trasmetterà le qualifiche e la sprint race MotoGp in programma domani sabato 19 agosto. Il Gp di domenica, invece, andrà in onda in differita.

GP AUSTRIA IN TV SU SKY: ORARI E PROGRAMMA

Venerdì 18 agosto

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3;

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2;

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGp;

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3;

Ore 14: prove libere 2 Moto2;

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGp;

Sabato 19 agosto

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3;

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2;

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGp;

Ore 10.45: qualifiche MotoGp;

Ore 12.45: qualifiche Moto3;

Ore 13.40: qualifiche Moto2;

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (in chiaro su TV8);

Domenica 20 agosto

Ore 11: gara Moto3;

Ore 12.15: gara Moto2;

Ore 14: gara MotoGP.

GP AUSTRIA IN CHIARO SU TV8: ORARI E PROGRAMMA

Sabato 19 agosto

Ore 10.45: qualifiche MotoGp;

Ore 12.45: qualifiche Moto3;

Ore 13.45: qualifiche Moto2;

Ore 15.00: Sprint Race MotoGp;

Domenica 20 agosto

Ore 14.15: gara Moto3;

Ore 15.30: gara Moto2;

Ore 17.15: gara MotoGp.