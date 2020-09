La Yamaha di Maverick Vinales ha vinto il Gp dell’Emilia Romagna di MotoGp. Lo spagnolo si è imposto sull’iberico Joan Mir e sul francese Fabio Quartararo. Per Vinales è l’ottava vittoria in MotoGp. Quartararo probabilmente sarà costretto a cedere la terza posizione a Pol Espargaro, giunto quarto, per via del long lap penalty del pilota Petronas. Peccato per Bagnaia che sfiora la vittoria a Misano, cadendo a 7 giri dal termine quando era al comando della gara. Tante altre cadute in avvio: Rossi alla 4, Morbidelli e Aleix Espargaro alla 8. I due piloti italiani rientrano in pista, ma il Dottore a 11 giri dal termine decide di tornare ai box e fermarsi. Al quinto posto giunto Oliveira, seguito da Nakagami e Alex Marquez. Poi Dovizioso chiude 8°, Morbidelli 9° e Petrucci 10°.

Fonte