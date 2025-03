MotoGP Thailandia, Marc Marquez vince davanti al fratello Alex: Bagnaia terzo

I fratelli Marquez hanno ottenuto un’altra doppietta nel GP della Thailandia di MotoGP, dominando sia la Sprint Race che la gara principale. Marc Marquez ha vinto con la Ducati ufficiale, seguito dal fratello Alex Marquez, alla guida della Ducati del Team Gresini. Pecco Bagnaia, con un’altra Ducati ufficiale, ha completato il podio, rendendo così tripla la presenza di piloti Ducati. Franco Morbidelli ha chiuso quarto, seguito dal rookie Ai Ogura con Aprilia e Marco Bezzecchi. La gara ha visto anche l’uscita di scena di Acosta e Mir, mentre Fernandez si è ritirato.

Marc Marquez ha preso subito il comando della gara, ma a 19 giri dalla fine, Alex ha sorpassato il fratello, che sembra aver lasciato strada per seguire la sua scia, probabilmente a causa di un problema di pressione delle gomme. A tre giri dalla fine, Marc ha di nuovo superato Alex e ha accelerato verso la vittoria, la sua 63ª in Top-class, portandosi così in testa alla classifica mondiale.

Marc ha espressamente dichiarato di essere “estremamente felice” per il suo inizio con Ducati in Thailandia, dove aveva già vinto il suo ultimo campionato del Mondo. Dall’altra parte, Alex ha raccontato di aver sperato di poter vincere, ma ha concluso che il secondo posto era il massimo traguardo possibile. Bagnaia, dal canto suo, ha affermato di aver dato il massimo, ma ha riconosciuto di aver perso tempo in alcune fasi del circuito, chiudendo infine terzo.

Nella Moto3, Jose Antonio Rueda ha vinto la prima gara della stagione, seguito da Alvaro Carpe e Adrian Fernandez. Il miglior italiano è stato Stefano Nepa, quarto.