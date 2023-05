MotoGp Spagna, Bagnaia trionfa a Jerez davanti a Binder e Miller

Il piemontese in sella alla Ducati torna anche in vetta alla classifica mondiale

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia si lascia alle spalle le cadute negli ultimi due Gp di Argentina e Austin trionfando nel Gp di Spagna a Jerez de la Frontera.

Il piemontese, in sella alla Ducati, si impone davanti alle Ktm del sudafricano Brad Binder e dell’australiano Jack Miller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin che si lascia alle spalle il connazionale dell’Aprilia Aleix Espargaro e Luca Marini con la Ducati del team VR46. Bagnaia torna anche in vetta alla classifica mondiale.

A completare la top ten lo spagnolo della Ktm Dani Pedrosa, che precede il connazionale della Ducati Alex Marquez, il giapponese della Honda Takaaki Nakagami e il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Con il successo in terra andalusa Bagnaia sale a quota 87 punti. Il ducatista approfitta della caduta del precedente leader Marco Bezzecchi. Il pilota del team Mooney VR46 scivola al 2° posto restando fermo a quota 65 punti.

“Sono molto felice, il progresso di questa settimana è stato il migliore di sempre. Venerdì avevo qualche problema di feeling all’anteriore, ieri è andata meglio, oggi è andata benissimo. Ho gestito al meglio le gomme. Le condizioni erano difficili, alla fine tornare a vincere oggi è stato davvero bellissimo“, ha detto Bagnaia, dopo la vittoria.