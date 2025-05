MotoGP Silverstone: Orari, Griglia e Come Vederlo!

Il Gran Premio di Silverstone, settimo appuntamento del Motomondiale, si svolgerà oggi, 25 maggio, in Gran Bretagna. Fabio Quartararo, della Yamaha, partirà dalla pole position, seguito da Alex Marquez (Gresini) e Pecco Bagnaia (Ducati). Marc Marquez si posiziona quarto in griglia con l’altra Ducati.

La gara avrà inizio alle 14:00. La griglia di partenza è la seguente:

1. Quartararo (Yamaha)

2. Marquez (Ducati Gresini)

3. Bagnaia (Ducati)

4. Marquez (Ducati)

5. Aldeguer (Ducati Gresini)

6. Miller (Yamaha Pramac)

7. Di Giannantonio (VR46)

8. Marini (Honda)

9. Zarco (Honda)

10. Morbidelli (VR46)

11. Bezzecchi (Aprilia)

12. Rins (Yamaha)

13. Mir (Honda)

14. Acosta (KTM)

15. Oliveira (Yamaha Pramac)

16. Fernandez (Aprilia Trackhouse)

17. Bastianini (KTM Tech3)

18. Viñales (KTM Tech3)

19. Binder (KTM)

20. Savadori (Aprilia)

21. Espargaro (Honda)

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp (208), con possibilità di seguirlo in streaming tramite Now e Sky Go. Le qualifiche e la sprint di sabato saranno visibili in chiaro su Tv8.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com