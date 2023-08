MotoGp Silverstone, Bezzecchi il più veloce nelle prime prove libere

Marco Bezzecchi è risultato il più veloce nelle prime prove libere del MotoGp di Silverstone. Alle sue spalle l’altra Ducati del compagno di team Mooney VR46, Luca Marini. Terza un’altra Ducati, quella di Jorge Martin, quarta ancora una Rossa di Borgo Panigale, quella di Johann Zarco. Bagnaia non forza e si piazza quattordicesimo.

Bezzecchi, sull’asfalto asciutto, ha girato in 2’00”295 staccando Marini di 0”036 e Martin di 0”075. Non ha brillato Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, campione del mondo e leader del Motomondiale, non è andato oltre il 14esimo tempo a 1”225 dalla vetta. Dietro di lui, Marc Marquez: lo spagnolo della Honda è tornato in pista dopo lo stop per problemi fisici.