MotoGp Silverstone 2023, Espargaro con l'Aprilia vince davanti a Bagnaia

Un sorpasso all’ultimo giro consente all’Aprilia di Alexis Espargaro di vincere il Gp di Silverstone 2023 di MotoGp beffando la Ducati di Pecco Bagnaia che chiude secondo dopo aver tenuto la testa dal secondo giro della gara sul tracciato in condizioni miste nel finale. Terzo posto per la Ktm di Brad Binder.

Lo spagnolo Espargaro ha battuto Pecco Bagnaia allo sprint, arrivando alla seconda vittoria in top-class, mentre la Ktm di Brad Binder va a completare il podio. L’Aprilia mette così fine ad una sequenza di 5 vittorie Ducati: Jerez, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Assen. Caduto dopo sei giri Marco Bezzecchi, su Ducati, partito dalla pole position mentre era secondo. Quarto posto per Oliveira, seguito da Vinales, Martin e Marini. Chiudono la top ten Miller, Zarco e Raul Fernandez. Bagnaia con questo secondo posto rafforza la sua prima posizione nel Mondiale, alla luce della caduta del riminese della VR46. Ritirato per un problema al cambio Alex Marquez, vincitore della Sprint di ieri, mentre è caduto il fratello Marc Marquez come il campione 2020 Mir ed Enea Bastianini. A tre giri dalla fine incidente per Quartararo costretto a rientrare ai box .