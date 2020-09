Il podio nel mirino di Rossi

Torna la MotoGp dopo la lunga pausa e Valentino Rossi vuole essere tra i protagonisti nel Gran Premio di “casa”, quello di Misano Adriatico dove si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il podio è l’obiettivo del pesarese che qui ha vinto nella classe regina nel 2008, 2009 e 2014. “Correre su questa pista è sempre molto speciale per me”.

“È molto vicino a casa mia – racconta il dottore -, saranno una decina di chilometri, per cui è molto facile per me raggiungere la pista ed è anche bello essere così vicino a casa”. Un anno fa Rossi chiuse quarto. “Siamo andati davvero forte – ricorda a questo proposito – per cui speriamo di fare altrettanto nei prossimi due weekend e ottenere qualche risultato positivo. Lo scorso anno siamo finiti appena fuori dal podio, quest’anno vogliamo lottare ancora per le posizioni di vertice”.

Vinales: “Sto bene e andrò forte”

Nel 2019, a soffiargli il terzo posto, fu il compagno di box alla Yamaha, Maverick Vinales. “Ho sfruttato questa sosta per preparare le gare di Misano – racconta lo spagnolo – Sono in buona forma, fisicamente e mentalmente, per cui torneremo nel weekend a spingere forte. Saremo completamente concentrati nel migliorare la nostra situazione di classifica nel Mondiale, questo è l’obiettivo generale, e per riuscirci dobbiamo salire sul podio. Mi sento ottimista ed entusiasta in vista di queste tre settimane. Sappiamo che possiamo andare forte sia a Misano che poi in Catalogna e dobbiamo fare in modo di trarre il massimo da queste gare. Qui a Misano è un po’ una gara di casa per la Yamaha e voglio ottenere il miglior risultato possibile”.