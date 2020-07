Alex Marquez passa dalla Repsol alla LCR

– In attesa dell’ufficialità della firma di Valentino Rossi, la Petronas ha deciso di rinnovare per altri due anni, fino al 2022, il contratto a Franco Morbidelli. “Sono super felice e grato per la chance di continuare a lavorare con splendide persone. Guardo avanti: mi attendono tre stagioni di grandi battaglie”, ha detto il pilota romano.

Alex Marquez passa Ha rinnovato fino al 2022 anche Alex Marquez con la Honda Racing Corporation. Lo spagnolo correrà fino a fine anno nel Repsol Honda Team e poi passerà alla LCR di Lucio Cecchinello, team satellite di Honda nella massima categoria, rimpiazzando Cal Crutchlow che la scuderia giapponese ha ringraziato per il lavoro fatto in questi anni. “Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda, che mi ha dato l’opportunità di arrivare in MotoGP – ha dichiarato Marquez – Lavorerò duramente per dimostrare la loro fiducia nei risultati. Ora sono pronto per cominciare la stagione a Jerez e totalmente concentrato per dare il meglio”. Il minore dei fratelli Marquez ha avuto la garanzia che avrà a disposizione una moto ‘factory’ ovvero con gli stessi aggiornamenti tecnici di quella ufficiale.

Espargarò farà coppia con Marc Marquez

Il posto lasciato da Alex Marquez sarà preso da Pol Espargaro che a fine stagione saluterà la Ktm dopo 4 anni. Il 29enne spagnolo ha firmato un biennale. Affiancherà nella squadra ufficiale Honda il campione del mondo Marc Marquez.