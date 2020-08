E’ del giapponese Takaaki Nakagami il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGp, sul circuito di Brno. Nelle FP1 il pilota della Honda LCR ha chiuso con il crono di 1.57.353 precedendo Joan Mir su Suzuki (+0″011) Pol Espargaro su Ktm (+0″039), terzo. Quarto tempo per Zarco e quinto per la Yamaha di Maverick Vinales (+0″212) che ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso (+0″279) e di Danilo Petrucci (+0″285). Ottavo Valentino Rossi con un ritardo di 0″293. Solo tredicesimo il leader del Mondiale, il francese sulla Yamaha non ufficiale Fabio Quartararo. Come è noto, Marc Marquez non è presente a Brno dopo la seconda operazione subita in pochi giorni che lo estromette dalla trasferta ceca.











Fonte