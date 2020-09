Il fantasma del Covid. “Serve fortuna”

. Da domenica scorsa, Franco Morbidelli non smette più di correre. In pista, e in bagno. Il 25enne romano, l’allievo preferito del Doc che 5 giorni fa ha vinto la sua prima gara in MotoGP, da lunedì soffre di terribili mal di pancia. Ha saltato i test in programma martedì, è arrivato in ritardo alla conferenza stampa di ieri, stamani ha segnato il 2° tempo – dietro il compagno di squadra Quartararo – nella prima mattinata di prove libere, però nel pomeriggio – dopo aver rallentato nelle Fp2 – ha dato forfait al nuovo incontro con i giornalisti. “Sfortunatamente, Franco non sta bene”, confermano alla Petronas. “Il piano è riposare oggi, in modo da cercare di essere nelle migliori condizioni per le sessioni di sabato”. Tutta colpa dei festeggiamenti dopo la corsa? “Non credo proprio”, dice Valentino. “Io domenica sera me ne sono andato dritto a casa, con la fidanzata ed alcuni amici: abbiamo rivisto il gran premio alla tivù. Ma non mi risulta che Franky abbia fatto follie”, continua il pesarese. “Dovevamo vederci a cena lunedì sera, invece mi ha scritto un messaggio: Scusa, sono al gabinetto”.

All’interno del paddock, anche un banalissimo mal di pancia come quello di ‘Morbido’ può scatenare i fantasmi. La Dorna ha adottato un protocollo severissimo per evitare qualsiasi rischio, però questo non ha impedito che lo spagnolo Martin – pilota di Moto2 – risultasse per 2 volte consecutive positivo al test per il Covid. “È una situazione molto difficile, perché tutti facciamo grande attenzione ma è chiaro che non puoi sempre controllare ogni cosa: soprattutto se continui a viaggiare da una parte all’altra dell’Europa. Serve molta fortuna”, commenta Dovizioso. “E’ anche per questo che preferisco concentrarmi sul mio ruolo di pilota e non pensare da altro, restando comunque molto prudente”.

Valentino: “Domani mattinata-chiave”

Sarà una sessione molto importante, quella in programma domattina. “Siamo molto vicini coi tempi e le prestazioni, dall’altra settimana ci sono stati evidenti progressi da parte di tutti. Per questo vale la pena chiudere le Fp3 fra i primi 20, e passare così direttamente alle Q2”, sostiene il Doc. Che ha preferito passare tutto il venerdì dedicandosi all’assetto della sua M1. “Dovremo lavorare sulla a messa a punto anche stanotte. Nel test di martedì abbiamo provato diverse cose, senza però ottenere chiari miglioramenti. Continuo a non essere perfettamente a mio agio, manca qualcosa in frenata ed entrata: vado più veloce di mezzo secondo rispetto a prima, però non basta”. Il pesarese per qualche giorno ha dovuto fare a meno del suo capotecnico David Munoz, tornato il Spagna per la nascita del suo bambino (un maschietto). “Ma adesso siamo tutti concentratissimi: domani mattina serve un posto tra i 10”.

Dovizioso: “Sto migliorando, il passo è buono”

Dopo una domenica agrodolce che gli ha regalato il primato in classifica ma solo un 7° posto in gara, Dovizioso sembra aver ritrovato il sorriso. “Sto meglio sulla moto, sono riuscito a fare alcuni buoni giri però c’è tanto da progredire nella gestione delle gomme. Il passo è buono, serve ancora un po’ di velocità”. Concorda con Rossi sulla importanza strategica delle Fp3. “Tutti sono più veloci rispetto all’altra settimana, pure le Ktm hanno trovato delle buone soluzioni. E allora bisogna entrare direttamente nelle Q2 per poi chiudere tra i primi 6. A Misano è fondamentale partire nelle prime 2 file. Guido un pochino meglio, ho più margine per forzare: ma la situazione è complicata, saranno i dettagli a fare la differenza”.