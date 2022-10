MotoGp Malesia, Bagnaia vince e ipoteca il titolo

Pecco Bagnaia vince il Gp della Malesia di MotoGp, settimo successo in stagione, allunga in classifica mondiale e ipoteca il titolo, portandosi a 258 punti a +23 su Fabio Quartararo, giunto terzo sul circuito di Sepang. Il titolo tra i due si assegnerà quindi nell’ultima gara della stagione a Valencia il 6 novembre. Ottimo secondo posto in Malesia per la Ducati del team Gresini di Enea Bastianini che è terzo in classifica mondiale con Aleix Espargaro.

A Valencia Bagnaia sarà campione del mondo conquistando un 14° posto, 13 anni dopo Valentino Rossi, mentre il francese della Yamaha sarà costretto a vincere per poter sperare di bissare il titolo. In Malesia buona prestazione anche di Marco Bezzecchi che ha chiuso al quarto posto davanti a Rins e Miller. Settimo posto per la Honda di Marc Marquez, mentre chiudono la top ten Binder, Zarco e decimo Franco Morbidelli. Solo 11esimo Aleix Espargaro.