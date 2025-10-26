MotoGP Malesia: Aggiornamenti e orari delle gare oggi

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP si sta avvicinando e ci sono stato dei cambiamenti nel programma. La gara di Moto3 è programmata per le 6:45, seguita dalla MotoGP alle 8:00 e infine dalla Moto2, che partirà alle 9:30 invece delle 6:15 come inizialmente previsto.

Recenti eventi hanno reso necessario posticipare le partite. Durante il sighting lap, si è verificato un incidente fra i piloti Noah Dettwiler e il campione del mondo Rueda. Dettwiler, che ha rallentato per un possibile problema tecnico, è stato colpito dalla moto di Rueda. Fortunatamente, entrambi i piloti sono coscienti e sono stati trasportati in elicottero a Kuala Lumpur per ulteriori accertamenti.

Intanto, la situazione in pista deve essere valutata con attenzione. Per garantire la sicurezza, Loris Capirossi sta esaminando le condizioni del circuito. La partenza della gara è stata ritardata a causa dell’incidente, con la corsa che sarà accorciata a 10 giri.

In assenza di Dettwiler e Rueda, le qualifiche di Moto3 hanno visto Almansa conquistare la pole position, affiancato da Furusato e Rueda. I fans possono seguire il Gran Premio in diretta su Sky Sport.