MotoGP in Ungheria: il nuovo tracciato di Balaton Park

Aprilia Racing si prepara per il quattordicesimo appuntamento della stagione, che si svolgerà su un nuovo tracciato: il Balaton Park in Ungheria. I piloti Marco Bezzecchi e Jorge Martín rappresenteranno la squadra.

Bezzecchi, fresco del terzo posto in Austria, mira a ripetere la sua competitività. Il podio raggiunto al Red Bull Ring segna il suo sesto piazzamento in alto nella stagione, inclusa una vittoria a Silverstone, evidenziando il buon affiatamento con la RS-GP. Dall’altra parte del box, Martín è ancora in fase di adattamento alla RS-GP25, ma sta mostrando progressi e crescita costante.

Il Balaton Park, che si trova vicino al lago Balaton, è stato inaugurato quest’anno e segna il ritorno della MotoGP in Ungheria dopo 33 anni di assenza. Il tracciato ha una lunghezza di 4,08 km e comprende 17 curve, di cui dieci a sinistra e sette a destra.

Marco Bezzecchi ha dichiarato: “Balaton sarà interessante, è sempre bello affrontare una pista nuova e sono curioso di scoprire com’è. Arriviamo da una serie di risultati positivi e cercheremo, come sempre, di lavorare duramente per dare il massimo anche in Ungheria”.

Jorge Martín ha aggiunto: “Arrivo a Balaton dopo un weekend positivo, in cui ho iniziato a capire molte cose della moto e a costruire un po’ di feeling. Devo ricordarmi che ho fatto solo due gare con la RS-GP25 e serve tempo, anche se non è sempre facile accettare di essere indietro quando stai dando il massimo. A Balaton l’obiettivo sarà continuare a crescere, su una pista nuova per tutti, sarà importante soprattutto fare chilometri e avvicinarsi sempre di più a un buon feeling, perché il potenziale è grandissimo”.