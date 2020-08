ROMA – Il rientro, dopo il primo intervento alla spalla in seguito alla caduta a Jerez nella gara d’esordio in Spagna, era previsto inizialmente per il Gran Premio della Repubblica Ceca di domenica prossima a Brno, ma la nuova operazione alla spalla effettuata ieri ha complicato il rientro in pista di Marc Marquez.





Terza gara out e speranze iridate a rischio

Quello di Brno sarà il terzo Gp in cui Marquez non andrà a punti, nella storia del mondiale nessun pilota ha mai vinto il titolo con un simile bilancio nelle prime gare. E questa è una stagione particolare, con al momento 13 Gp confermati sui 20 previsti inizialmente. Marquez paga la decisione di essere salito in sella pochi giorni dopo la prima operazione, sempre a Jerez, ma per il Gp di Andalusia. Il pilota della Honda, infatti, è finito nuovamente sotto i ferri dopo aver scoperto che la placca di titanio utilizzata inizialmente aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress. La casa giapponese ha annunciato che per il prossimo gran premio in sella alla Honda ci sarà Stefan Bradl. “Innanzitutto auguro a Marc un pronto recupero – ha dichiarato il pilota tedesco -. Quello che ha fatto a Jerez dimostra che ha davvero lo spirito del campione. Per me correre sulla Honda è sempre un grande onore e una sfida importante che sono pronto ad affrontare”.











