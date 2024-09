MotoGp Emilia Romagna, risultati della gara e ordine di arrivo

Il 21 settembre 2024, il Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna ha visto il campione del mondo Francesco Bagnaia primeggiare, abbassando il record del circuito e vincendo la Sprint Race, precedendo Martin e Bastianini. Domani si svolgeranno le gare principali, anticipate di un’ora rispetto ai normali orari, segnando l’ultima tappa europea prima di cinque prove internazionali e del gran finale a Valencia a novembre. In Moto2, Aron Canet partirà dalla pole dopo aver stabilito il record del circuito, seguito da Joe Roberts e Tony Arbolino, mentre in Moto3 il giapponese Taiyo Furusato ha conquistato la sua prima pole in carriera.

Il Gran Premio ha attirato diversi vip, tra cui il ciclista Elia Viviani, il cantante Francesco Renga, e gli ex campioni di motociclismo Kevin Schwantz e Max Biaggi. Anche il noto chef e conduttore Alessandro Borghese e il cantante Babis Stokas erano presenti. Un momento toccante ha caratterizzato l’evento, con un tributo alla memoria di Luca Salvadori, pilota e divulgatore amato nel mondo del motorsport, scomparso recentemente. I circuiti di Misano e Cremona hanno organizzato un momento di raccoglimento e una grafica commemorativa sui loro canali social per sostenere la famiglia di Salvadori.

Un altro momento significativo si verificherà domani, in cui il Coro Lirico Amintore Galli di Rimini, diretto dal maestro Marcello Mancini, eseguirà l’inno nazionale italiano in griglia prima della gara di MotoGP. Questo coro, tra i pochi cori lirici amatoriali con caratteristiche professionali in Italia, sarà accompagnato dai Musicanti di San Crispino, una “heap orchestra” composta da circa venti musicisti.

Infine, grandi emozioni si sono vissute a Riccione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Giacomo Agostini. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini, il presidente del Consiglio comunale e il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli. La storia di Agostini è legata alla Mototemporada Romagnola, che dal 1959 al 1971 ha trasformato e animato il litorale romagnolo, facendo di Riccione un circuito di grande richiamo per gli appassionati delle moto.