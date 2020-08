Pol Espargaro conquista la pole position del Gp di Stiria nella classe MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Ktm, gira in 1’23″580 precedendo il giapponese Takaaki Nakagami (1’23″602) e il francese della Ducati Johann Zarco (1’23″632) che domani partirà dalla pit-lane per scontare la penalità in seguito all’incidente della scorsa settimana con Franco Morbidelli. Quarto tempo per la Suzuki dello spagnolo Joan Mir (1’23″678) che si lascia alle spalle l’australiano della Ducati Jack Miller (1’23″700) e il connazionale Maverick Vinales (1’23″778) con la migliore delle Yamaha. Nono tempo e terza fila per Andrea Dovizioso (Ducati – 1’23″849) che si piazza davanti al leader iridato, il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas – 1’23″866).

Valentino Rossi è scivolato, per fortuna senza conseguenze, nel giro decisivo ed è uscito nella Q1 del Gp di Stiria. Il ‘dottore’ della Yamaha partirà dalla quinta fila domani in gara.