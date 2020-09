BARCELLONA – La Yamaha si conferma in grandissima forma in questo inizio di stagione, seguita dalla Ducati e dalla Suzuki. Fabio Quartararo, in sella alla sua Petronas che il prossimo anno vedrà protagonista Valentino Rossi, è stato il più veloce stamattina nella prima sessione di prove libere in vista del Gp di Catalogna, in programma domenica sul circuito di Montemelò.

Tutte le M1 tra le prime dieci

Il francese ha chiuso in 1:40.431 precedendo l’attuale leader della classifica mondiale Andrea Dovizioso con la Ducati staccato di 430 millesimi e poi Joan Mir in sella alla Suzuki di 629. Quarto tempo per Maverick Vinales con la Yamaha a 674 millesimi, mentre il dottore ha chiuso ottavo a oltre un secondo, preceduto da Pol Espargarò (Ktm), Morbidelli (Yamaha Petronas) e Rins (Suzuki). A chiudere una top ten composta da tutte le M1 ci hanno pensato Cal Crutchlow (Honda Lcr) e Miguel Oliveira (Ktm Tech3). Per quanto riguarda gli altri italiani: 15° Bagnaia con la sua Pramac Racing, 18° Petrucci sull’altra Ducati.











Fonte