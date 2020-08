BRNO – Su questa pista, dove 24 anni fa vinse la sua prima gara mondiale, Valentino Rossi potrebbe festeggiare il podio numero 200 nella classe regina. Infinito. “Quando invecchi, cominciano a piacerti le statistiche”, se la ride il Doc. “Ma io sono qui per la sfida, per correre e divertirmi”. Dopo il terzo posto di Jerez, questo appuntamento è due volte importante. “Nell’ultimo gp mi sono divertito, non succedeva da tanto tempo. Adesso dobbiamo capire se riusciremo ancora ad essere competitivi. Questa è una pista che mi piace moltissimo, però l’anno scorso avevo sofferto. Rispetto all’altra settimana cambieranno le condizioni e soprattutto la temperatura”.

Muñoz e il Doc: “Aria fresca nel box”

Valentino ora ha un’arma in più nel box: David Muñoz, il capomeccanico. “Nell’estate scorsa mi sono reso conto che c’era qualcosa da cambiare: ho scommesso su questo ragazzo, perché c’era bisogno di aria nuova e poi mi piace il suo modo di lavorare, calmo e ottimista. Mi può insegnare molto e insieme possiamo fare buone cose”. Ma i motori Yamaha sembrano fragilissimi. “Non credo sia una questione di velocità massima, piuttosto di caldo esterno: qui e in Austria non dovremmo soffrire”. Non ci sarà Marquez, quelli della Honda sostengono si sia rotto la placca metallica aprendo una finestra in casa. “A volte la casa è pericolosa”, sorride il Doc. “Io nel 2009, prima dei test in Malesia, sono caduto su un tavolino di cristallo e mi hanno suturato mano e piede”.





“Dopo Perez, tutti preoccupati”

Il terzetto della Yamaha – con Rossi, Quartararo e Viñales – gode dei favori del pronostico. Per Quartararo, è stato un inizio folgorante: 2 successi in altrettante gare. “Però, che stress”, confessa Fabio. “A casa non sono riuscito neppure a dare un bacio a mia madre, perché dobbiamo tenere le mascherine e fare attenzione”. Valentino fa di sì col capo: “Il problema è che siamo tutti preoccupati, dopo che Perez in F1 si è preso il Covid – sembra – per aver baciato la mamma, tornando in Messico. Io a Tavullia sono attentissimo: non vedo altro che i miei genitori, la fidanzata e i ragazzi dell’Academy. Facciamo un test ogni settimana, per ora tutto bene”.

“Ducati e piloti, rapporto difficile”

Come sempre, il pilota pesarese finisce per essere al centro dell’attenzione: nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, tutte le domande sono per lui. Gli chiedono persino cosa pensi della Ducati, che non ha ancora rinnovato il contratto a Dovizioso. “A Borgo Panigale c’è spesso un rapporto complicato coi piloti, anche io ne so qualcosa. Mi auguro che continuino a puntare su Andrea, perché è fortissimo”, risponde il Doc. Che poi ne ha anche per i suoi ragazzi dell’Academy: “A Celestino Vietti hanno dato un sacco di punti di sutura perché si è ferito dopo aver spaccato la bottiglia di spumante sul podio. E anche mio fratello Luca ha fatto casino nello stesso modo. Dovremo fargli fare un corso perché imparino come si stappa”, scherza. A proposito: Luca Marini il prossimo anno in MotoGP? “Preferisco che adesso pensi a vincere in Moto2, per il resto ci sarà tempo: Ducati o altre opzioni, vedremo”.





Dovizioso ci crede: “Che occasione”

Meno sorridente ma altrettanto determinato, Andrea Dovizioso. “Ho fatto 26 punti nelle prime 2 gare: non sono felicissimo, però il punteggio non è male. Sapevamo di soffrire a Jerez, ora arrivano 3 gare che potrebbero rappresentare una svolta. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, vedremo da domattina le condizioni e come adattarci. Il problema per me è sempre lo stesso: l’entrata in curva, poi la percorrenza. Sono ottimista, è una grande occasione”.







