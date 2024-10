MotoGP, Bagnaia vince la Sprint in Giappone

Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria nella gara sprint del Gran Premio di Motegi, in Giappone. Il pilota della Ducati ha preceduto il suo compagno di squadra, Enea Bastianini, mentre sul podio ha chiuso al terzo posto Marc Marquez. Con questo risultato, Bagnaia si avvicina ulteriormente al leader del campionato, lo spagnolo Jorge Martin, che ha terminato la gara al quarto posto, portando così il distacco a soli 15 punti.

La gara è stata caratterizzata da un episodio significativo: il giovane pilota Pedro Acosta, che era riuscito a imporsi alla guida, ha subito una scivolata senza conseguenze. Anche Brad Binder, sudafricano della KTM, ha avuto problemi tecnici che lo hanno costretto al ritiro mentre si trovava in quarta posizione. Nonostante le difficoltà, Bagnaia ha dimostrato grande determinazione, affermando: “Non è stata una gara semplice ma sono molto contento. Dovevamo capire le condizioni prima della gara e ho dovuto farla con una mappa meno potente”.

La vittoria di Bagnaia rappresenta un’importante spinta per il suo morale e per il team Ducati in vista della gara di domani, che si svolgerà alle 7 del mattino. Il pilota ha saputo adattarsi alle condizioni difficili della pista di Motegi, sottolineando la necessità di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. La sua affermazione esprime un chiaro apprezzamento per il supporto del team: “Ringrazio il mio team”.

In sintesi, la gara sprint a Motegi ha messo in luce le abilità competitive di Bagnaia e il potenziale della Ducati, dimostrando la capacità del pilota di affrontare situazioni complesse e di mantenere un alto livello di prestazione anche in condizioni sfavorevoli. Con il campionato che si avvicina alla sua conclusione, ogni punto guadagnato è cruciale, e la pressione è ora su Bagnaia e Martin mentre la lotta per il titolo mondiale si intensifica. Domani si preannuncia una gara di grande interesse, con i piloti pronti a dare il massimo.