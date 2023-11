MotoGp, Bagnaia campione del mondo: "Il bis è stato durissimo, e ora mi sposo"

“E’ il momento più felice della mia vita. È proprio bello fare la storia. Ma che fortuna”. Lo dice il campione del mondo Pecco Bagnaia, intervistato da ‘Repubblica’ dopo il bis iridato in MotoGp 2023. La fortuna “c’entra sempre, nella vita. Bisogna essere modesti, e positivi. Ho una gran moto, posso contare su una squadra straordinaria e delle persone care che mi hanno sempre sostenuto. E il pomeriggio dell’incidente mi è andata proprio bene”.

“E’ stata durissima, però non ho mai dubitato. Anche se abbiamo attraversato difficoltà. Ogni volta abbiamo saputo trovare una soluzione ai problemi”. Il momento più critico? “Barcellona: una caduta terribile, Binder che mi passa sopra la gamba. Il dolore, la paura. Una settimana dopo eravamo a Misano, ho stretto i denti. Non riuscivo a muovere il ginocchio, però la domenica sera Jorge mi aveva preso solo 14 punti invece di 37. Ma è stato nelle gare successive che abbiamo veramente sofferto: avevo perso la velocità della prima parte della stagione. Il venerdì non andavamo proprio. Ancora non sappiamo il perché, ma dovremo cercare di trovare una soluzione, e presto. Ho dovuto restare concentrato. Continuando a imparare, a lavorare. A progredire”.

Valentino Rossi, prima della partenza di Valencia, gli ha detto “di stare calmo: Martín era obbligato a vincere, io potevo comunque chiudere nei primi 5 e quello era un risultato sicuramente alla mia portata. Lo scorso anno sulla carta era più facile, per Quartararo sarebbe stata un’impresa impossibile e poi andavo più forte. Ma avevo comunque addosso una pressione pazzesca. Questa volta ero tranquillo: sono partito bene, ho imposto un ritmo, sul rettilineo per poco Jorge non mi viene addosso – la fortuna, appunto – e poi ha sbagliato nel tentativo di recuperare”. Davvero non sapeva che fosse caduto? “Giuro. Lo credevo in quarta posizione. E negli ultimi 5 giri ho avuto veramente paura: faceva freddo, avevo problemi con la gomma davanti. Ho pensato: se cado, lui finisce terzo e si prende il titolo. Adesso respiro, ma non è stato semplice”.

E ora il matrimonio con la fidanzata Domizia: “E’ importantissimo. Sono stato io, alla vigilia di Natale dell’anno scorso, a chiederle la mano. Non mi va di fare troppo pubblicità a certe cose, vorrei una cerimonia senza troppe persone. Però ci sposiamo, sicuro. Magari in estate. Quando c’è la sosta del campionato”.