MotoGp, Bagnaia campione del mondo 2022

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia è il campione del mondo MotoGp 2022. Il 25enne pilota della Ducati conquista il titolo iridato grazie all’ottavo posto nel Gp di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale. Bagnaia trionfa nella classifica generale precedendo Fabio Quartararo (Yamaha).

A Valencia, nella gara che assegna il titolo, Bagnaia dopo le iniziali scintille con Quartararo rischia grosso nel corso del nono giro: perde il controllo dell’anteriore e rischia di essere toccato dalla Ktm del sudafricano Brad Binder. Il pilota della Ducati entra in modalità gestione: rimane in posizione defilata rispetto ai duelli per le zone più nobili della classifica ed evita pericoli inutili, visto che Quartararo non ha il passo per insidiare i primissimi. Alex Rins trionfa con la Suzuki, Quartararo è quarto. Bagnaia chiude ottavo ed è campione del mondo.