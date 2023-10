MotoGp Australia, sfida Bagnaia-Martin per il titolo: le parole dei piloti

Sarà di nuovo sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin nel Gran Premio d’Australia classe MotoGp. Domenica 22 ottobre 2023, sul circuito di Phillip Island il campione del mondo in carica cercherà di mantenere la testa della classifica, conquistata dopo la ricaduta del madrileno in Indonesia.

Bagnaia: “Non mi aspettavo di tornare subito in testa”

“Non mi aspettavo di tornare subito in testa, Martin domenica era stabile in testa, poi ha spinto tanto ed è caduto”, ha detto Bagnaia in conferenza piloti. “Quando è caduto mi sono detto di mantenere la calma, provando ad avvicinarmi lentamente alla vetta. La vittoria in Indonesia è stata fantastica, ho attraversato un periodo difficile, ma riuscire a tornare a vincere con una rimonta così, partendo dalla tredicesima posizione è stato bellissimo. Sono molto soddisfatto del feeling ritrovato con la moto, rispetto al passato c’è stato un bel passo avanti, mi ha dato una bella spinta per il resto della stagione”.

I punti forti di Martin? “E’ bravo in trazione, in accelerazione. Non ha punti deboli, forse potrebbe migliorare in staccata”.

Martin: “Sono forte e devo solo rilassarmi”

“Siamo competitivi in tutti i circuiti, dobbiamo continuare così. Solitamente sono velocissimo su questa pista”, afferma dal canto suo Jorge Martin. “Mi sento bene in tutte le condizioni meteo, sono forte e devo semplicemente rilassarmi ed essere consapevole della mia velocità, devo semplicemente restare calmo e pensare a finire la gara. Storicamente non sono dati negativi quelli raccolti negli ultimi weekend. Spero di recuperare il distacco da Pecco per arrivare alla possibilità di lottare per il titolo mondiale, siamo aperti a quello che arriverà”.