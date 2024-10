MotoGp Australia 2024, Marc Marquez vince e Bagnaia è terzo: la classifica

Marc Marquez vince nella MotoGp in Australia, conquistando il primo posto sulla pista di Phillip Island nel quart’ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini ottiene così il suo terzo successo della stagione, precedendo Jorge Martin della Pramac e Pecco Bagnaia, attuale campione del mondo e pilota della Ducati ufficiale. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46) chiude al quarto posto, mentre Enea Bastianini (Ducati ufficiale) si piazza quinto.

La gara per Marquez è stata complessa sin dall’inizio. Al via, uno spiacevole imprevisto ha complicato la situazione: una visiera protettiva, scagliata via, si è infilata sotto la ruota posteriore della sua moto, facendolo pattinare e rendendo il suo avvio disastroso. Tuttavia, Marquez non si è dato per vinto e ha iniziato una rimonta spettacolare, risalendo fino alla prima posizione e vincendo il duello con Martin. Pecco Bagnaia, quindi, non è riuscito a mantenere il ritmo dei leader e ha dovuto accontentarsi del terzo posto, arrivando a 10 secondi dal vincitore.

Nella classifica generale, Martin ribadisce il suo primato, portandosi a 424 punti. Con questa vittoria, ha ampliato il suo vantaggio a 20 punti su Bagnaia, che occupa la seconda posizione con 404 punti, a tre gare dalla conclusione della stagione. L’intensità della competizione si mantiene alta man mano che si avvicina il GP di Thailandia, previsto per la prossima domenica, ponendo le basi per ulteriori sfide entusiasmanti in un campionato già ricco di colpi di scena. La vittoria di Marquez non solo rappresenta un trionfo personale, ma anche un significativo passo avanti nella sua lotta per la riconquista del titolo, rendendo le prossime gare ancora più appassionanti per gli appassionati di MotoGp.