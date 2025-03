MotoGp Austin, Bagnaia vince e Marquez cade: gara e classifica

Pecco Bagnaia torna alla vittoria nella MotoGP, conquistando il suo primo successo nel Motomondiale 2025 nel Gran Premio delle Americhe ad Austin il 30 marzo. Il pilota italiano della Ducati ha approfittato della caduta del leader del mondiale e compagno di squadra, Marc Marquez, che è scivolato dopo 9 giri, mentre era in testa alla gara.

Marc Marquez, finora sempre vincitore nella stagione, ha tentato di riprendere la corsa, ma ha dovuto ritirarsi. Il secondo posto è andato ad Alex Marquez, l’altro fratello Marquez, che ha gareggiato con la Ducati del Team Gresini, seguito da Fabio Di Giannantonio, terzo con una moto Pertamina del Team VR46. Ai piedi del podio, Franco Morbidelli ha chiuso la gara al quarto posto, seguito da Jack Miller.

Con questo risultato, Alex Marquez assume la testa del Motomondiale con 87 punti, superando di un solo punto il fratello Marc, ora secondo a 86 punti. Bagnaia, grazie alla sua vittoria, riduce il distacco dalla vetta e si posiziona terzo con 75 punti. La gara di Austin ha così rimescolato le carte del campionato, aprendo nuove possibilità per i piloti in lotta per il titolo.