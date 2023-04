MotoGp Argentina, Bezzecchi trionfa davanti a Zarco e vola in testa al mondiale

Tripletta Ducati nella gara di MotoGp Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. A trionfare dopo una gara al comando dalla prima curva è Marco Bezzecchi, nuovo leader iridato. Il portacolori del team VR46 si impone in solitaria davanti al francese Johann Zarco e allo spagnolo Alex Marquez. Quarto posto per Franco Morbidelli con la Yamaha che si lascia alle spalle un’altra moto di Borgo Panigale, quella dello spagnolo Jorge Martin. Sesto l’australiano della Ktm Jack Miller, a seguire il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Delusione per il campione del mondo in carica e vincitore della gare d’esordio in Portogallo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, solo 16° dopo una scivolata a metà gara. Nella classifica del mondiale Bezzecchi guida con 50 punti, 9 in più di Bagnaia e 15 in più di Zarco.

“Sono contentissimo, non ho parole. Oggi mi sono svegliato con una sensazione strana: sapevo di essere veloce ma non così. Di solito non vado forte sul bagnato, ero spaventato ma fin dall’inizio ho trovato un ottimo feeling. E’ stata dura restare concentrato ma è stato bellissimo. Ringrazio tutti quelli che mi sostengono sempre” le parole di Bezzecchi dopo la vittoria.

“Sono stato sfortunato, stavo spingendo, era tutto sotto controllo ma ero al limite. Mi dispiace, sono particolarmente arrabbiato con me stesso perché pensavo di aver capito come non farlo più” dice Bagnaia in merito alla sua caduta. “Oggi eravamo veloci, sarebbe stato un weekend perfetto con il secondo posto ma è una caduta che non mi spiego. Questo mi fa proprio incaz… Può capitare, ma non voglio che accada. Ora testa bassa e lavorare in vista di Austin. Non voglio entrare in un ‘mood’ negativo, in questo momento mi girano le scatole, non sono contento di me stesso e bisogna migliorare”, aggiunge Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.