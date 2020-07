Ancora Suzuki, nel nome del Sic: Tatsuki, il 22enne pilota nippo-romagnolo che corre per la squadra di Paolo, padre di Marco Simoncelli, vince in Moto3 sul circuito tanto amato dal campione col numero 58, scomparso nel 2011 in Malesia. Suzuki partiva in pole – la terza volta consecutiva dall’inizio della stagione – ed è stato protagonista per tutti i 22 giri della gara di Jerez. Su questa stessa pista, il Sic aveva ottenuto il primo successo della sua carriera: era il 2005, guidava un’Aprilia 125. Anche l’anno passato qui trionfò un ragazzo del Team Sic58, Niccolò Antonelli: e Tatsuki chiuse secondo. Sul podio oggi sale anche l’italiano Celestino Vietti del team Sky Vr46, per lui un brillante 3° posto: ma si è tagliato una mano, rompendo la bottiglia di prosecco in premio.





Tra gli altri italiani, 10° Tony Arbolino, poi Romano Fenati (12°), Stefano Nepa (14°) e Niccolò Antonelli (15°) vanno a punti. Riccardo Rossi (21°) ha preceduto Andrea Migno (22°). In classifica, complice la caduta di Arenas – che resta leader con 50 punti -, il giapponese è ora 2° (44) e Vuetti 6° (27). Che vittoria, Tatsuki: “Sono molto felice, più che nell’ultima vittoria di Misano: sono sempre stato davanti al gruppo, aggressivo senza fare troppi calcoli. E questo ha fatto la differenza”. Il ragazzo dedica la gara alla nonna “che è scomparsa durante la quarantena”, e ringrazia il suo papà “adottivo”, Paolo Simoncelli: “Domenica scorsa l’ho fatto veramente arrabbiare: tutta colpa mia, ero troppo carico. Me ne ha dette di tutti i colori, aveva ragione. Ma lunedì per fortuna mi aveva già perdonato”. Paolo trattiene a stento l’emozione: “Un giorno o l’altro mi farai morire”, dice al suo pilota. “Io non so cosa ci sia di magico in questa pista, ma che bello!”.







Fonte