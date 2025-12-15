MotoGP: Aleix Espargaro bilancia Honda

Aleix Espargaro ha tracciato il bilancio del 2025, un anno trascorso tra la moto e la bicicletta. Il progetto Honda lo stimola molto e lo ha motivato a continuare il suo lavoro come tester Honda MotoGP. Dopo la fine della sua carriera da pilota a tempo pieno nel 2024, Aleix Espargaro ha iniziato a lavorare come tester per la Honda, ottenendo risultati soddisfacenti e contribuendo alla crescita della RC213V. L’arrivo di Romano Albesiano come direttore tecnico ha dato un impulso positivo al progetto.

Nel corso della stagione 2025, Aleix Espargaro ha combinato il suo lavoro di tester con l’attività di ciclista professionista, anche se gli infortuni e la sovrapposizione di impegni gli hanno impedito di correre quanto avrebbe voluto nel ciclismo. Ha disputato sei gran premi con la Honda e ha apprezzato il nuovo progetto come tester. Per il 2026, Aleix Espargaro avrà il compito di sviluppare la RC214V, prototipo realizzato per il regolamento tecnico che entrerà in vigore in MotoGP dal 2027.

Aleix Espargaro sarà ancora legato al team di ciclismo Lidl-Trek, ma solo per fare da ambasciatore e per allenarsi, poiché il suo focus sarà sulla Honda. Il progetto Honda gli piace molto e vuole continuare a dare il massimo per il team. La vista dei buoni risultati di Luca Marini e Joan Mir del team HRC MotoGP lo ha motivato a continuare il suo lavoro come tester. Il 2027 è un anno cruciale per il team e Aleix Espargaro deve mettere tutte le sue energie e la sua concentrazione sulla Honda.