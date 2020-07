JEREZ – Ha vinto il francesino di sangue palermitano Fabio Quartararo, ed è il primo successo di una carriera che si annuncia straordinaria. Però nella gara d’esordio della stagione di MotoGp la notizia più importante è l’incredibile, drammatica corsa di Marquez: all’inizio il Cannibale era in testa e pareva imprendibile, quando con uno straordinario gioco d’equilibrio è riuscito a rimanere in sella – dopo una folle passaggio sulla ghiaia -, perdendo molte posizioni. Giro dopo giro, dal 16° posto è riuscito a risalire fino al 3°: una rimonta pazzesca, che non lo ha soddisfatto. Il campione catalano ha rischiato ancora e questa volta nel finale è caduto: è stato portato via in barella, col collare e il polso destro dolorante, forse fratturato. Un brutto infortunio che potrebbe impedirgli di correre il prossimo gp, in programma ancora qui a Jerez domenica prossima. E pregiudicare una stagione molto compressa, a causa della pandemìa: 13 appuntamenti in 5 mesi.

Quartararo: “Una giornata incredibile”

“Incredibile non mi rendo conto ancora di quello che è accaduto. Peccato si corra a porte chiuse, senza tifosi: questa vittoria è per loro, per tutti quelli che hanno sofferto per il Covid, e per la mia famiglia”, festeggia Quartararo. Il podio è completato dalla Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: “Sono molto felice, non è la mia pista preferita ma continuiamo a migliorare. Volevo spingere molto all’inizio però ho fatto un errore e ho perso un po’ di terreno: questo 2° posto è importantissimo”. Splendido 3°, Andrea Dovizioso con la Ducati: “Sono felicissimo, ma troppo stanco per parlare”, dice il forlivese. “Ho fatto tanta fatica ma non mi sono mai arreso, ho mantenuto la posizione nonostante i problemi alle gomme: è un risultato incredibile, ringrazio tutta la squadra”.

Quartararo festeggia sul podio

Marquez in Clinica Mobile

Miller, con la Ducati Pramac, è 4° davanti a Morbidelli. Valentino è uscito, Bagnaia è 7° subito dietro alla Ktm di Pol Espargarò, Petrucci – che soffriva terribilmente al collo dopo la caduta di mercoledì – guadagna un insperato 9° posto. Sul podio, Quartararo piange alle note della Marsigliese. Marquez è in Clinica Mobile.

Marquez finisce nella ghiaia, ma…

Vinales al via ha conservato la leadership solo per un paio di giri, perché Marquez prima l’ha studiato e poi si è messo davanti a tutti come fosse un gioco da ragazzi. Proprio quando il Cannibale si è messo ad incrementare il gap, l’errore che non ti aspetti: Marc ha perso il controllo ad oltre 150 kmh, qualsiasi – umano – campione sarebbe finito gambe all’aria ma non lui. E’ riuscito a tirare su la Honda ed è andato dritto nella ghiaia, continuando a restare incredibilmente in equilibrio. Un controllo fantascientifico, che gli ha permesso di ritornare in pista in sedicesima posizione, giusto davanti al fratello Alex e con 10 secondi di ritardo dai migliori.

Andrea Dovizioso

Comanda Quartararo, nei pasticci Vale

Sorpreso dall’inaspettato regalo, Maverick ha finito a sua volta per commettere un errore sul finale dell’ottava tornata – molto più piccolo, d’accordo: ma… – e subito ne hanno approfittato Quartararo con Miller. Il francesino non era partito bene, però ha saputo presto rimediare e a metà gara il suo vantaggio sull’australiano è salito a 2 secondi. Dietro, Dovizioso (4°) è stata protagonista di un gran recupero, Bagnaia alle sue spalle non ha mollato, Morbidelli gli si è messo a ruota ma i due italiani dovevano fare i conti con Pol Espargarò. Valentino è sembrato subito in difficoltà, galleggiando intorno alla decima posizione e bruciato pure dalla Ktm del portoghese Oliveira.

La rimonta del Cannibale

A 9 giri dalla fine, un incredibile Marquez ha superato uno dopo l’altro Morbidelli e Bagnaia, guadagnando la sesta posizione. Mentre il Doc abbandonava una gara che di fatto non lo hai visto correre per davvero, il Cannibale – che girava 4 decimi meglio degli altri – ha passato pure Pol e Dovizioso: come niente fosse. A un passo dal podio. Davanti a lui, ma ancora per poco, Vinales ha passato Miller. Poi è stato il turno dell’australiano, che ha provato a resistere però non c’è stato nulla da fare: secondo!

La curva 3, la curva precedente quella dove prima aveva fatto quel mostruoso gioco di prestigioso. “Che fortuna!”, aveva commentato Giacomo Agostini. Questa volta, no. Marquez ha di nuovo perso il controllo della sua RC123V e non è più riuscito a domarla: è stato proiettato in cielo, per poi ricadere di brutto sull’asfalto e nella ghiaia, rotolando all’infinito. Che dolore. Lo hanno portato via in barella, con il collare e il braccio destro stretto al corpo.

Dovizioso, un podio d’oro

Quartararo ha così trionfato, il primo successo di una carriera che si annuncia straordinaria. Dietro di lui, Vinales e Dovizioso che ha guadagnato un podio d’oro. Poi una seconda Ducati, quella di Miller, e un bravissimo Morbidelli con la M1. Bagnaia ha coronato questo buon fine-settimana con un importante 7° posto, alle spalle di Pol Espargarò. Petrucci stoico, nei primi 10. Appuntamento a domenica prossima sullo stesso circuito andaluso, ma adesso tutta l’attenzione è su Marquez: come sta il Cannibale?







