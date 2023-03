MotoGP 23, il gioco ufficiale esce l'8 giugno su console e PC

Milestone e Dorna Sports hanno annunciato l’uscita di MotoGP 23 su console e PC l’8 giugno. Il gioco ufficiale presenterà tutti i piloti e i tracciati della stagione 2023 per le categorie MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Tra le novità più importanti di MotoGP 23 c’è la progettazione della modalità carriera, pensata per dare ai giocatori la libertà di costruire il proprio percorso per diventare una leggenda delle due ruote. Infatti, l’introduzione dei Turning Points influirà sui percorsi di carriera in base alle prestazioni ottenute e alle decisioni prese da ciascun giocatore. Dopo aver debuttato nella parte finale di una stagione Moto3, sarà possibile avanzare più rapidamente nelle diverse classi a seconda dei risultati ottenuti. Tuttavia, trovare un contratto non sarà facile, poiché ogni squadra avrà solo due posti e i giocatori dovranno competere con i piloti ufficiali per guadagnarsi il proprio.

I Turning Points influenzeranno anche lo sviluppo delle moto durante i test stagionali, con sfide dedicate per accelerare l’evoluzione. MotoGP 23 avrà anche un social network per interagire con piloti, team e produttori. Questo sarà il luogo in cui stringere amicizie ma anche infastidire i rivali, visto che l’IA agirà in modo diverso durante le gare anche in base al modo in cui i giocatori si comportano sul social network. Per la prima volta, il cross-play consentirà di gareggiare con altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma e dalla generazione della console, mentre le nuove gare classificate garantiranno scontri equi facendo competere tra loro giocatori dello stesso livello. Torna anche lo split-screen locale per due giocatori, viene introdotto il meteo dinamico, la IA è migliorata, e torna la MotoGP Academy per aiutare i giocatori a imparare le basi o a perfezionare il proprio stile con sessioni di allenamento dedicate.