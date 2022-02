Milestone e Dorna Sports S.L. hanno annunciato oggi MotoGP 22, il prossimo capitolo del gioco di simulazione di corse su due ruote sviluppato in Italia. Il lancio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam del titolo è previsto per il 21 aprile 2022. Questo sequel introdurrà diverse novità alla formula già collaudata: (NINE) Season 2009 è una modalità per rivivere una delle stagioni più celebri della storia della MotoGP. I giocatori potranno vedere un docu-film narrato da Mark Neale, regista dei migliori documentari MotoGP, con oltre 50 minuti di filmati originali. I video d’archivio saranno inframezzati da momenti interattivi grazie a sfide dedicate per rivivere i momenti più iconici. I giocatori si ritroveranno nei panni di piloti leggendari come Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo, cercando di replicare la storia. MotoGP 22 include l’intera stagione 2022 con tutti i contenuti ufficiali, inclusi oltre 120 piloti e oltre 20 circuiti. Inoltre, oltre 70 piloti e moto storiche sono a disposizione.

Quest’anno MotoGP 22 ha anche aggiunto nuove funzionalità dedicate ai nuovi piloti, che non hanno familiarità con la serie e a coloro che vogliono semplicemente migliorare il proprio stile e padroneggiare le meccaniche di gioco. Il tutorial è infatti rivisto e migliorato: è una serie di brevi sessioni di gioco con regole personalizzate, per aiutare i nuovi giocatori a comprendere le basi e sentirsi sicuri sulla moto. La nuova MotoGP Academy insegnerà come migliorare e perfezionare il proprio stile di guida per essere più veloci su ogni pista, attraverso sfide specifiche incentrate su elettronica, consumo dei pneumatici, temperatura dei freni e differenze fondamentali tra le tre categorie principali. Inoltre, l’Adaptive Difficulty System aiuterà i giocatori attraverso messaggi pop-up all’interno del gioco, suggerendo come adattare e modificare il livello di difficoltà in base alle loro abilità. Ad esempio, il gioco potrebbe consigliare di abbassare la difficoltà se i giocatori non completano sfide specifiche o abilitare alcuni aiuti in caso di troppe cadute, o addirittura suggerire di giocare al tutorial dedicato al consumo delle gomme nel caso in cui abbiano terminato una gara con le gomme in cattivo stato. Questi suggerimenti appariranno alla fine della gara e i giocatori saranno liberi di seguirli o meno.